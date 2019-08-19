В Калининградской области пройдёт церемония в память о погибших в Первую мировую войну

19 августа 2019     16
В Калининградской области пройдёт церемония в память о погибших в Первую мировую войну

21:19

В городе Гусеве пройдёт церемония у мемориала «Штыковая атака» и панихида, посвящённая памяти погибших в Первую мировую войну. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

РИА Новости

Акция запланирована на 20 августа.

Программа также включает посещение экспозиций Гусевского историко-краеведческого музея имени Иванова «Великая и забытая» и «Великая война в семейных альбомах», которые рассказывают в том числе о Гумбиннен-Гольдапском сражении 1914 года.

Ожидаются представители Балтийского флота, военно-патриотических и молодёжных объединений, потомки участников войны, историки и краеведы.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы.

Источник: Россия Сегодня

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