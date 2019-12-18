В Калининградской области рассказали об объёмах жилищного строительства

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с капитальным ремонтом в России.

Он отметил, что областные власти готовы к предметной работе.

«Сильная строительная отрасль — ключевой фактор в реализации национальных проектов. Это комплексная задача, которую эффективно мы можем решить только вместе», — заявил зампред регионального правительства Александр Рольбинов, обращаясь к застройщикам.

По данным регионального Минстроя, в январе — ноябре введено в эксплуатацию 1692 дома общей площадью 751 тыс. кв. метров.

Планируемый объём жилищного строительства в Калининградской области составит 940 тыс. кв. метров по итогам 2019 года, сообщает «Янтарный край».

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