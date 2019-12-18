В Калининградской области рассказали об объёмах жилищного строительства

18 декабря 2019     16
В Калининградской области рассказали об объёмах жилищного строительства

20:40

Планируемый объём жилищного строительства в Калининградской области составит 940 тыс. кв. метров по итогам 2019 года, сообщает «Янтарный край».

© Илья Питалев РИА Новости

В 2018-м показатель составлял 916 тыс.

По данным регионального Минстроя, в январе — ноябре введено в эксплуатацию 1692 дома общей площадью 751 тыс. кв. метров.

«Сильная строительная отрасль — ключевой фактор в реализации национальных проектов. Это комплексная задача, которую эффективно мы можем решить только вместе», — заявил зампред регионального правительства Александр Рольбинов, обращаясь к застройщикам.

Он отметил, что областные власти готовы к предметной работе.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с капитальным ремонтом в России.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Власти Крыма выплатят ветеранам по 50 тыс
Власти Крыма выплатят ветеранам по 50 тыс. рублей к юбилею Победы

Разовую выплату решено увеличить с 15 до 50 тысяч рублей. «Мной одобрено решение об увеличении разовой выплаты к 9 мая …


Елочные базары Севастополя закроются вечером 31 декабря
Елочные базары Севастополя закроются вечером 31 декабря

Сегодня в городе официально начали работать ёлочные базары. Их больше 40. Анастасия Пономарёва на новогоднюю премию покупает все атрибуты праздника. …


Сбербанк и аптеки «Вита» реализуют проект в области телемедицины
Сбербанк и аптеки «Вита» реализуют проект в области телемедицины

Сбербанк, входящий в экосистему Сбербанка медицинский сервис DocDoc и cеть аптек «Вита» подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в сфере предоставления …


В доме и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева идут обыски
В доме и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева идут обыски

Следственные действия в структурах, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, прошли в 18 декабря в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о …


Сколько россиян зависят от гаджетов
Сколько россиян зависят от гаджетов

За последние 5лет граждане России стали больше осознавать угрозу от проникновения гаджетов в жизнь, а также свою зависимость от электронных устройств. Об этом свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение», …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты