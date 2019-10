В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара

19:00

Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тысяч жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».

Approx 180,000 people under evacuation order due to #KincadeFire. This is the largest evacuation that any of us at the Sheriff’s Office can remember. Take care of each other.

— Sonoma Sheriff (@sonomasheriff) 27 октября 2019 г.