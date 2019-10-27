В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара

19:00
Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тысяч жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
Approx 180,000 people under evacuation order due to #KincadeFire. This is the largest evacuation that any of us at the Sheriff’s Office can remember. Take care of each other.
— Sonoma Sheriff (@sonomasheriff) 27 октября 2019 г.
«Это крупнейшая эвакуация из тех, что может вспомнить кто-либо в офисе шерифа», — говорится в заявлении.
Ранее власти Калифорнии приняли решение об эвакуации по меньшей мере 50 тыс. человек из-за природных пожаров на севере штата.
Уточнялось, что для примерно 2,35 млн жителей, ввиду прогнозов, обещающих сильный ветер, было анонсировано отключение электроэнергии.
В субботу, 26 октября, сообщалось об отключении около 850 тыс. потребителей от электричества в Калифорнии из-за природных пожаров.
Источник: Россия Сегодня
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