В Каталонии полиция приступила к разгону заблокировавших трассу протестующих

13 ноября 2019     25
В Каталонии полиция приступила к разгону заблокировавших трассу протестующих

12:50

Каталонские правоохранительные органы начали разгонять людей, заблокировавших с помощью баррикад трассу, соединяющую Испанию с Францией.

Соответствующие кадры транслирует телеканал 24 Horas.

Отмечается, что радикалы заблокировали трассу AP-7 ночью, что привело к пробкам.

На кадрах видно, что радикалы поджигают шины и другие предметы, которые они принесли на дорогу.

4 ноября в Барселоне прошли акции протеста сторонников независимости Каталонии из-за визита в город короля Испании Филиппа VI и его семьи.

Источник: Россия Сегодня

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