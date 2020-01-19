В Киеве во время митинга задержали 11 человек

19 января 2020     7
В Киеве во время митинга задержали 11 человек

21:39

В Киеве сотрудники полиции задержали 11 человек, которые бросили петарды в участников митинга, проходившего в центре города. Об этом информирует пресс-служба полиции украинской столицы.

РИА Новости

По данным полиции, акция прошла на Михайловской площади.

«После окончания акции участники шли к фуникулёру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард», — указано в сообщении.

Отмечается, что 11 нарушителей доставлены в Шевченковский отдел полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

15 января в Киеве прошёл митинг против открытия рынка земли.

Источник: Россия Сегодня

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