В Киеве во время митинга задержали 11 человек

21:39
В Киеве сотрудники полиции задержали 11 человек, которые бросили петарды в участников митинга, проходившего в центре города. Об этом информирует пресс-служба полиции украинской столицы.РИА Новости
По данным полиции, акция прошла на Михайловской площади.
«После окончания акции участники шли к фуникулёру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард», — указано в сообщении.
Отмечается, что 11 нарушителей доставлены в Шевченковский отдел полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
15 января в Киеве прошёл митинг против открытия рынка земли.
Источник: Россия Сегодня