В Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России

28 октября 2019     19
В Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России

19:57

Украинская сторона готова рассматривать вопрос о возобновлении прямых поставок российского газа на выгодных для обеих стран условиях.

© РИА Новости

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по результатам трёхсторонних переговоров по газу в Брюсселе.

«Договор о прямых поставках, я думаю, мы можем рассматривать с российской стороной на выгодных условиях для обеих сторон», — цитирует его ТАСС.

По словам Оржеля, «если мы говорим, что цена должна быть конкурентной, рыночной, мы можем рассматривать эти условия на поставку».

Также он заявил, что представители Украины в ходе трёхсторонних консультаций по газу предложили провести следующий раунд переговоров после 11 ноября.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину.

Источник: Россия Сегодня

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