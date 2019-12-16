В Киеве не исключили возобновления ж/д сообщения с Донбассом

16 декабря 2019     5
В Киеве не исключили возобновления ж/д сообщения с Донбассом

12:37

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновление железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

«Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение», — сказал министр в интервью УНИАН.

Таким образом он ответил на вопрос о том, возможно ли, чтобы в Донбассе был открыт железнодорожный КПП для пассажирского сообщения.

Осенью 2019 года Пристайко отмечал, что ж/д сообщение с Донбассом может быть восстановлено

18 июня СМИ, ссылаясь на утверждённую правительством Украины стратегию компании «Украинские железные дороги» на срок до 2023 года, писали, что Киев планирует восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.

Источник: Россия Сегодня

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