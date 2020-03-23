В Киеве ужесточили карантинные меры

23 марта 2020     2
В Киеве ужесточили карантинные меры

16:27

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ужесточении карантинных мер в городе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

© kyivcity.gov.ua

Об этом сообщает «112 Украина».

«В магазинах и аптеках мы вводим дополнительные правила, ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв. м площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений», — сказал он.

Кроме того, мэр сообщил, что доставка продуктов питания, лекарств и т.д. в учреждения социальной сферы будет осуществляться в обычном режиме.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общественный транспорт в Киеве с 22 марта полностью прекратит свою работу в рамках ужесточения карантинных мер.

Источник: Россия Сегодня

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