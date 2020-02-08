В Киргизии госпитализировали 10 пострадавших при драке в Казахстане

12:28

В киргизскую больницу обратились 17 казахстанцев и один гражданин Киргизии, пострадавшие в результате массовой драки в Кордайском районе Казахстана. Десять из них были госпитализированы.

© Кадр: телеканал КТК

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии.

«В Токмокскую территориальную больницу обратились 18 человек за медицинской помощью с различными диагнозами, из них один гражданин Киргизии, 17 — граждане Республики Казахстан. По их словам, увечья они получили в ночь с 7 февраля по 8 февраля 2020 года во время групповой драки в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Республики Казахстан», — говорится в заявлении в Facebook.

В ведомстве уточнили, что десять граждан Казахстана были впоследствии госпитализированы: восемь из них находятся в отделении травматологии Токмокской больницы, а ещё двое направлены в отделение микрохирургии глаза Национального госпиталя в Бишкеке.

Состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в генеральном консульстве России заявили, что россиян нет среди пострадавших в массовой драке на юге Казахстана.

В результате конфликта между местными жителями в Кордайском районе Казахстана восемь человек погибли и ещё 40 пострадали.

Среди пострадавших — сотрудники полиции, двое из которых получили огнестрельные ранения. Полиция задержала 47 участников массовой драки.

Причиной произошедшего стал бытовой конфликт, который провокаторы «подстрекали перевести… в межэтническую плоскость», как заявил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

Источник: Россия Сегодня