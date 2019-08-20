В Киргизии суд признал законным задержание экс-президента Атамбаева

18:21
Первомайский районный суд Бишкека признал задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева законным.РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд постановил оставить жалобу защиты без удовлетворения», — зачитал решение судья Абдуразак Боромбаев.
Как указывает агентство, ранее адвокат экс-президента Сергей Слесарев подал жалобу в суд, заявив о незаконности задержания Атамбаева в связи с его неприкосновенностью.
20 августа суд принял решение оставить под стражей Атамбаева до 26 октября.
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Источник: Россия Сегодня