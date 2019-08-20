В Киргизии суд признал законным задержание экс-президента Атамбаева

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20 августа суд принял решение оставить под стражей Атамбаева до 26 октября.

Как указывает агентство, ранее адвокат экс-президента Сергей Слесарев подал жалобу в суд, заявив о незаконности задержания Атамбаева в связи с его неприкосновенностью.

Об этом сообщает РИА Новости.

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