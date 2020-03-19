В Китае за сутки восемь человек скончались от коронавируса

04:32

В Китае восемь человек скончались за сутки из-за последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

По его данным, за прошедшие сутки коронавирусом в стране заразились 34 человек, выздоровели 819.

При этом в Ухани не зафиксировано ни одного нового случая заражения COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число заразившихся коронавирусом и умерших от последствий заболевания за пределами Китая превысило их число в КНР.

Источник: Россия Сегодня