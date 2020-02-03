В Китае сообщили о 361 погибшем от последствий заражения коронавирусом

3 февраля 2020     9
В Китае сообщили о 361 погибшем от последствий заражения коронавирусом

03:16

Общее число погибших из-за последствий заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 361, всего зафиксировано 17 205 случаев заражения.

Источник: Россия Сегодня

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