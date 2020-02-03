03:16
Общее число погибших из-за последствий заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 361, всего зафиксировано 17 205 случаев заражения.
Источник: Россия Сегодня
03:16
Общее число погибших из-за последствий заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 361, всего зафиксировано 17 205 случаев заражения.
Источник: Россия Сегодня
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В Китае сообщили о 361 погибшем от последствий заражения коронавирусом
03:16 Общее число погибших из-за последствий заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 361, всего зафиксировано 17 205 случаев заражения. …
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Российским домохозяйкам предложили платить пособие
Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно документу, …
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Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло до 350
Число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом, в китайской провинции Хубэй возросло до 350 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой …
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Взрывное устройство на теле террориста в Лондоне оказалось муляжом
Взрывное устройство на преступнике, который совершил теракт в лондонском районе Стретем, было муляжом. Об этом сообщила полиция британской столицы. Отмечается, …
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Земан заявил о готовности Чехии помочь Китаю в борьбе с коронавирусом
00:19 Президент Чехии Милош Земан направил китайскому лидеру Си Цзиньпину письмо с соболезнованиями в связи с распространением коронавируса в КНР. …