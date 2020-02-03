В Китае сообщили о 361 погибшем от последствий заражения коронавирусом

Общее число погибших из-за последствий заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 361, всего зафиксировано 17 205 случаев заражения.

В Китае сообщили о 361 погибшем от последствий заражения коронавирусом 03:16 Общее число погибших из-за последствий заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 361, всего зафиксировано 17 205 случаев заражения. …



Российским домохозяйкам предложили платить пособие Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно документу, …



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Взрывное устройство на теле террориста в Лондоне оказалось муляжом Взрывное устройство на преступнике, который совершил теракт в лондонском районе Стретем, было муляжом. Об этом сообщила полиция британской столицы. Отмечается, …

