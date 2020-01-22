В КНДР подтвердили назначение нового главы Минобороны

11:09
Заместителя министра народных вооружённых сил КНДР Ким Чон Гвана назначили новым главой Минобороны страны, сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Источник: Россия Сегодня
11:09
Заместителя министра народных вооружённых сил КНДР Ким Чон Гвана назначили новым главой Минобороны страны, сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Источник: Россия Сегодня
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