В КНДР подтвердили назначение нового главы Минобороны

Заместителя министра народных вооружённых сил КНДР Ким Чон Гвана назначили новым главой Минобороны страны, сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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