В КНДР сообщили о проведении испытания на космодроме Сохэ

14 декабря 2019     21
В КНДР сообщили о проведении испытания на космодроме Сохэ

10:57

В Северной Корее заявили о проведении «ещё одного значимого испытания» на космодроме Сохэ. Об этом сообщает государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.

«На космодроме Сохэ было проведено ещё одно значимое испытание», — говорится в заявлении Академии оборонных наук КНДР.

Отмечается, что «последние научно-исследовательские достижения» КНДР в области обороны будут применяться для укрепления стратегических сил Северной Кореи с целью «сдерживания ядерной войны». 

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя призвал КНДР воздержаться от новых испытаний ракет.

Источник: Россия Сегодня

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