В КНДР сообщили о проведении испытания на космодроме Сохэ

10:57

В Северной Корее заявили о проведении «ещё одного значимого испытания» на космодроме Сохэ. Об этом сообщает государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.

«На космодроме Сохэ было проведено ещё одно значимое испытание», — говорится в заявлении Академии оборонных наук КНДР.

Отмечается, что «последние научно-исследовательские достижения» КНДР в области обороны будут применяться для укрепления стратегических сил Северной Кореи с целью «сдерживания ядерной войны».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя призвал КНДР воздержаться от новых испытаний ракет.

Источник: Россия Сегодня