В компании Airbus прокомментировали жёсткую посадку А321 в Подмосковье

21:48

В компании Airbus прокомментировали аварийную посадку самолёта A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузное поле в Московской области, сообщает ФАН.

«Мы осведомлены о произошедшем и находимся в тесном контакте с авиакомпанией. Airbus сотрудничает с авиационными властями и оказывает всю необходимую техническую поддержку», — заявили в агентстве Citigate Dewe Rogerson, выполняющем роль пресс-службы Airbus.

Там уточнили, что считают преждевременным предоставлять данные по каким-либо вопросам, связанным с посадкой А321.

Ранее пилот первого класса и командир воздушного судна А320 Андрей Литвинов в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что у пилотов не было времени на выпуск шасси, а само посадочное оборудование могло не успеть выпасть.

Источник: Россия Сегодня