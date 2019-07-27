В консульстве рассказали об условиях содержания Осиповой в тюрьме США

27 июля 2019     21
В консульстве рассказали об условиях содержания Осиповой в тюрьме США

01:24

Российские дипломаты посетили в федеральной тюрьме Данбери, штат Коннектикут, россиянку Богдану Осипову, осуждённую в США после вывоза собственных детей в Россию. Об этом сообщили в Генеральном консульстве в Нью-Йорке.

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«Богдана Осипова на условия своего содержания под стражей не жаловалась. Согласно имеющейся информации, администрация тюрьмы разрешила ей поговорить с детьми по видеосвязи», — говорится в сообщении консульства в Twitter.

В российской дипмиссии подчеркнули, что постоянно контролируют ситуацию по осуждённым в США гражданам страны.

Ранее сообщалось, что Осипова будет отбывать наказание в отделении общего режима в тюрьме Данбери.

7 июня федеральный окружной суд Канзаса приговорил россиянку к семи годам тюрьмы по обвинению в похищении своих детей и вымогательстве. 

В 2014 году Осипова вывезла детей из США, а также подала на развод с мужем-американцем. Однако муж убедил американский суд лишить женщину родительских прав. В 2017 году россиянка вернулась в Штаты, чтобы оспорить это решение, но её арестовали.

Источник: Россия Сегодня

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