В КПРФ объяснили отказ проголосовать за поправки в Конституцию

В КПРФ отказались поддержать поправки в Конституцию, так как в партии надеялись не «на косметический, а на капитальный ремонт» Основного закона, объяснил депутат Госдумы, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Кроме того, коммунисты выступают против предложения депутата Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков, уточнил Ющенко.

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18:42 — 2 марта

«Мы вносили 15 поправок системообразующих. (…) Что должна быть прогрессивная шкала налогов, что должно быть качественное образование и многое другое. Из этих 15 поправок не были приняты практически к рассмотрению 12», — сказал он.

Ранее 11 марта Госдума приняла в третьем чтении президентский закон о поправках в Конституцию. За проголосовали 383 депутата, выступивших против не было, при этом 43 депутата от КПРФ воздержались.

Одна из почти 400 поправок дает действующему президенту возможность вновь участвовать в выборах. Также в Основном законе предлагается закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины.

Планируется, что всенародное голосование по поправкам состоится 22 апреля.

Источник: Лента.Ру