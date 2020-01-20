В Краснодарском крае вынесли приговор по делу о незаконном вылове афалины

20 января 2020     18
В Краснодарском крае вынесли приговор по делу о незаконном вылове афалины

22:16

Темрюкский районный суд вынес приговор по делу о незаконном вылове афалины.

РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на Краснодарский краевой суд.

В 2017 году мужчина, работавший тренером морских млекопитающих, рассказал своему знакомому о том, что в курортный сезон владельцам частных дельфинариев нужны дельфины, а легально приобрести их невозможно из-за высокой рыночной стоимости.

Знакомый, со своей стороны, заявил, что в стационарные орудия лова, используемые рыболовами на побережье Чёрного и Азовского морей, время от времени заплывают афалины. Злоумышленники решили попробовать поймать дельфинов и рассказали о своём плане бригадиру рыболовецкой бригады. Тот согласился на предложение. В конце мая 2017-го в орудие лова попался дельфин.

Были достигнуты договорённости о продаже с владельцем дельфинария в посёлке Лоо. Собственник знал, что афалину выловили незаконно. Тем не менее, он передал продавцам 450 тыс. рублей.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Было заведено уголовное дело.

Суд осудил семерых фигурантов и с учётом роли каждого из них назначил штрафы в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься выловом биоресурсов на два года и лишения права организовывать выступления морских млекопитающих в дельфинариях сроком на два года.

Ранее Nashgorod.ru сообщал, что в Тюменской области возбудили более 230 уголовных дел об экологических преступлениях за девять месяцев 2019 года.

Источник: Россия Сегодня

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