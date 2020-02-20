В Красноярске отказались верить в отсутствие «черного неба»

Жители Красноярска отказались верить информации о том, что появление в городе феномена «черного неба» является вбросом. Возмущенные комментарии горожан стали появляться в соцсетях сразу после публикации в Telegram-канале «Минправды».

Информацию о том, что сообщения о «черном небе» в Красноярске являются вбросом, канал опубликовал 19 февраля. Местные жители возмутились подобными сообщениям. «Ребята! Признайте свои косяки! Хватит оправдываться! Весь город врет?! Вы о чем?! Надо людям помогать, а не сочинять небылицы», — написала одна из местных жительниц во «ВКонтакте».

14 февраля газета «Московский комсомолец» сообщила, что из-за ухудшения экологической ситуации в Красноярске введен режим «черного неба». Местные жители в соцсетях жаловались на ухудшение самочувствия: головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Это произошло из-за мощного антициклона, который стоял над Красноярском два месяца и обеспечивал погоду без ветра и осадков.

Затем погодные условия в Красноярске изменились и смог рассеялся. Позднее местный общественник Роман Казаков на своей странице в Facebook в шутку предложил установить в городе памятник ветру. «Есть идея наградить ветер почетной грамотой или, возможно, даже медалью Красноярского края за большой вклад в жизнь и благополучие жителей краевого центра», — написал Казаков.

Позднее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о затянутом дымом российском городе. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram. Артист выложил скрины сообщений от подписчиков, пожаловавшихся на экологическую ситуацию в Красноярске. На некоторых снимках видна дорога в плотной дымке.

Источник: Лента.Ру