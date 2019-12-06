В Красноярском крае двое подростков отравились неизвестным веществом

6 декабря 2019     19
В Красноярском крае двое подростков отравились неизвестным веществом

14:37

В городе Железногорске Красноярского края правоохранительные органы проводят проверку в связи с отравлением двух подростков неустановленным веществом. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по региону.

© Следственный комитет Российской Федерации

Отмечается, что двух подростков доставили в больницу Железногорска с признаками отравления.

«Позднее они рассказали врачам о том, что нашли на улице пакетики с веществом, похожим на снюс, и употребили его»,

В СК добавили, что в прокуратуру направлено ходатайство о передаче материалов процессуальной проверки из полиции в следственное управление. 

Ранее RIA56 передавало, что в Оренбурге специалисты Роспотребнадзора установили причину отравления 18 школьников.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Рабочие в Севастополе получают 21 тысячу рублей в месяц
Рабочие в Севастополе получают 21 тысячу рублей в месяц

Правительство Севастополя определило среднемесячную зарплату рабочего первого разряда в строительстве. Она составила чуть более 20 тысяч рублей. Зарплата рассчитывается по методике, которая …


Как будут развлекаться пассажиры крымских поездов
Как будут развлекаться пассажиры крымских поездов

Специальный сервис с фильмами, музыкой и книгами будет доступен для пассажиров каждого поезда, следующего из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым …


Мост через суходол ночью вновь закроют
Мост через суходол ночью вновь закроют

В ночь с пятницы на субботу мост через суходол на ул. Пожарова вновь будет закрыт для всех видов транспорта. Департамент транспорта …


Профсоюзы Севастополя отмечают 25-летие
Профсоюзы Севастополя отмечают 25-летие

Четверть века назад в Севастополе были организованы профсоюзы. Декабрь 1994 года стал точкой отсчёта возрождения объединения представительства трудовых коллективов. Об …


В Красноярском крае двое подростков отравились неизвестным веществом
В Красноярском крае двое подростков отравились неизвестным веществом

14:37 В городе Железногорске Красноярского края правоохранительные органы проводят проверку в связи с отравлением двух подростков неустановленным веществом. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты