В Красноярском крае прошли похороны 15 погибших при прорыве дамб

11:49

В Красноярском крае похоронили 15 из 17 погибших при прорыве дамб золотодобывающей артели, сообщил представитель экстренных служб региона.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю РИА Новости

«По состоянию на 06:00 мск пятницы (25 октября. — RT) захоронены 15 погибших, в том числе четверо — за минувшие сутки», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что девять пострадавших при ЧП в Красноярском крае остаются в больницах.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, арестованы начальник горного участка, мастер золотодобывающей артели и генеральный директор компании ООО «Сисим».

Прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл 19 октября в Курагинском районе Красноярского края.

Источник: Россия Сегодня