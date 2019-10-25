В Красноярском крае прошли похороны 15 погибших при прорыве дамб

25 октября 2019     9
В Красноярском крае прошли похороны 15 погибших при прорыве дамб

11:49

В Красноярском крае похоронили 15 из 17 погибших при прорыве дамб золотодобывающей артели, сообщил представитель экстренных служб региона.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю РИА Новости

«По состоянию на 06:00 мск пятницы (25 октября. — RT) захоронены 15 погибших, в том числе четверо — за минувшие сутки», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что девять пострадавших при ЧП в Красноярском крае остаются в больницах.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, арестованы начальник горного участка, мастер золотодобывающей артели и генеральный директор компании ООО «Сисим».

Прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл 19 октября в Курагинском районе Красноярского края.

Источник: Россия Сегодня

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В Красноярском крае прошли похороны 15 погибших при прорыве дамб
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11:49 В Красноярском крае похоронили 15 из 17 погибших при прорыве дамб золотодобывающей артели, сообщил представитель экстренных служб региона. © …



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