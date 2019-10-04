В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

12:18

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «всех на всех» должен быть конечно целью. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

© Наталья Селиверстова РИА Новости

«С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех». Это должно быть окончательной целью», — сказал он.

Как подчеркнул представитель Кремля, всё это зависит от готовности двух сторон.

«Определённая работа в этом контексте продолжается», — добавил он.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Источник: Россия Сегодня