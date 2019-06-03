В Кремле заявили о желании увидеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT заявил, что хотел бы видеть американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако не знает, будет ли ему разрешено это сделать.

«Что касается дела Майкла Калви… Это, конечно, очень досадная ситуация. Нам очень жаль. Нам, конечно же, хотелось бы увидеть Майкла среди участников форума», — сказал он.

Как указал Песков, Калви «был довольно активным игроком на российском рынке».

Он также отметил, что не знает, насколько возможно разрешить инвестору принимать участие в работе форума.

«Я ведь не отвечаю за выдачу такого разрешения. Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников. Но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело», — добавил он.

Песков напомнил, что пару месяцев назад у президента Владимира Путина состоялась встреча с представителями деловых кругов Франции.

«Её участники поднимали вопрос о судьбе французского гражданина и Майкла Калви. Президент Путин предоставил им все необходимые разъяснения», — подчеркнул он.

В апреле Калви был переведён под домашний арест. В Кремле, комментируя решение суда, отметили, что на это не повлияло ни заступничество за Калви, ни то, что американский бизнес пригрозил не приезжать на ПМЭФ.

Полное интервью — в материале RT.