В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом Голуновым

Российский лидер Владимир Путин «просматривает газеты», он в курсе акции солидарности в поддержку Ивана Голунова и ситуации вокруг дела журналиста. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом Голуновым Российский лидер Владимир Путин «просматривает газеты», он в курсе акции солидарности в поддержку Ивана Голунова и ситуации вокруг дела журналиста. …



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