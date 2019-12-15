В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

15:06

Для решения конфликта в Донбассе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо доминировать на политической арене Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене на Украине», — цитирует его заявление в эфире программы «Большая игра» на Первом канале ТАСС.

В Кремле также допустили возможность внесения изменений в Минские соглашения, но при условии их согласования с представителями самопровозглашённых республик Донбасса.

Ранее Песков рассказал о несогласии Зеленского и президента России Владимира Путина по ряду вопросов.

Путин также выражал опасения о возможности повторения в Донбассе событий в Сребренице при получении Киевом контроля над границей без предоставления гарантий защиты жителей от националистов.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, в свою очередь, назвал итогом нормандского саммита капитуляцию Киева перед радикалами.

Источник: Россия Сегодня