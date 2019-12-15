В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

15 декабря 2019     22
В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

15:06

Для решения конфликта в Донбассе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо доминировать на политической арене Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

© Zygimantas gedvila via www.imago-images.de globallookpress.com

«Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене на Украине», — цитирует его заявление в эфире программы «Большая игра» на Первом канале ТАСС.

В Кремле также допустили возможность внесения изменений в Минские соглашения, но при условии их согласования с представителями самопровозглашённых республик Донбасса.

Ранее Песков рассказал о несогласии Зеленского и президента России Владимира Путина по ряду вопросов.

Путин также выражал опасения о возможности повторения в Донбассе событий в Сребренице при получении Киевом контроля над границей без предоставления гарантий защиты жителей от националистов.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, в свою очередь, назвал итогом нормандского саммита капитуляцию Киева перед радикалами.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Крымские спасатели ищут в горах незарегистрированных туристов
Крымские спасатели ищут в горах незарегистрированных туристов

Во время патрулирования горно-лесной зоны сотрудники «КРЫМ-СПАС» проводят с туристами профилактические беседы о безопасном поведении. Для предупреждения возникновения ЧП спасатели …


Дебошир пригрозил взорвать бомбу на борту самолета в Домодедово
Дебошир пригрозил взорвать бомбу на борту самолета в Домодедово

Полиция задержала в столичном аэропорту Домодедово пассажира, который угрожал взорвать гранату на борту самолета. Об этом рассказал источник в правоохранительных …


Аномальные облака над Сибирью попали на фото и восхитили россиян
Аномальные облака над Сибирью попали на фото и восхитили россиян

Россиянка сфотографировала аномальные облака над горой в Сибири и восхитила пользователей сети. Ее снимки опубликованы на официальной странице «National Geographic …


Крымский мост получил подсветку в цветах триколора
Крымский мост получил подсветку в цветах триколора

В ночь на воскресенье, 15 декабря, на арках железнодорожной части Крымского моста включили трёхцветное освещение. «Примерил на себя будущую подсветку. …


В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе
В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

15:06 Для решения конфликта в Донбассе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо доминировать на политической арене Украины, отметил пресс-секретарь российского президента …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты