В Кремле отметили работу Сбербанка над предотвращением утечек данных

25 октября 2019     13
В Кремле отметили работу Сбербанка над предотвращением утечек данных

14:49

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об утечке данных клиентов. По его словам, в Кремле знают, что банк «очень много и напряжённо работает» для предотвращения таких киберпреступлений.

РИА Новости

«Безусловно, вы знаете, что Сбербанк вчера опроверг эту информацию. От Сбербанка прозвучало опровержение того, что имеют место очередные утечки, вот из этого мы исходим», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов банка. По информации газеты «Коммерсантъ», база, появившаяся на одном из теневых ресурсов, содержит порядка миллиона строк с информацией о клиентах с кредитами или кредитными картами.

Позднее в Сбербанке не подтвердили эту информацию.

Источник: Россия Сегодня

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