В Кремле подтвердили проверку на коронавирус сотрудников администрации

18 марта 2020     16
В Кремле подтвердили проверку на коронавирус сотрудников администрации

06:26

Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

globallookpress.com

Источник: Россия Сегодня

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