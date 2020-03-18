В Кремле подтвердили проверку на коронавирус сотрудников администрации

Названы регионы — лидеры по трудоустройству через службы занятости 06:07 Николай Соколов Регионом с наибольшим числом россиян, устроившихся на работу с помощью центров занятости населения (ЦЗН) в четвёртом квартале …



В Кремле подтвердили проверку на коронавирус сотрудников администрации 06:26 Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. globallookpress.com Источник: Россия …



Язык российских законов посчитали в десять раз сложнее литературного Эксперты из Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики оценили сложность языка, которым написаны российские законы. Об этом сообщает …

