06:26
Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
06:26
Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
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Названы регионы — лидеры по трудоустройству через службы занятости
06:07 Николай Соколов Регионом с наибольшим числом россиян, устроившихся на работу с помощью центров занятости населения (ЦЗН) в четвёртом квартале …
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В Кремле подтвердили проверку на коронавирус сотрудников администрации
06:26 Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. globallookpress.com Источник: Россия …
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Язык российских законов посчитали в десять раз сложнее литературного
Эксперты из Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики оценили сложность языка, которым написаны российские законы. Об этом сообщает …
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Сверхманевренность F-22 попала на видео
Видео: @Combat_learjet / Twitter Пользователь Combat_learjet опубликовал в Twitter ролик с маневрами американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Согласно The …
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«Вечно молодую» 40-летнюю женщину с шестью детьми приняли за подружку ее сына
Внешность «вечно молодой» многодетной британки поразила пользователей видеосервиса TikTok. Об этом пишет издание Unilad. Клэр Бэррет (Claire Barratt) из города …