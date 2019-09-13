В Кремле прокомментировали идею Грефа повысить зарплаты полицейским

13 сентября 2019     8
В Кремле прокомментировали идею Грефа повысить зарплаты полицейским

13:39

Идея главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским при сокращении числа сотрудников заслуживает внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© Евгений Биятов РИА Новости

Он отметил, что Греф высказывает много экспертных идей и обладает «изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях», и в руководстве Сбербанком.

Как указал Песков, Греф вовлечён во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в России.

«Поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание. Сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счёт, но, безусловно, это заслуживает внимания», — добавил он.

Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3-4 раза, при этом сократив их численность.

«Мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня. Мы можем тем же самым милиционерам и так далее поднять зарплату в три, в четыре раза, соответствующим образом их сократив, они не нужны в таком количестве», — сказал Греф.

Глава Сбербанка также заявил, что Россия нуждается в чиновниках «другого качества», а сокращение их числа не нужно. 

Источник: Россия Сегодня

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