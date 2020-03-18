В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе в России

16:17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что в стране проживает свыше 70% граждан среднего класса.

РИА Новости

«Президент, если вы внимательно посмотрели интервью… говорит, что существуют абсолютно разные методики и во всём мире, и в ВОЗ, и в международных других организациях, и так далее. Поэтому это достаточно относительное понятие», —сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, какую сумму нужно получать, чтобы «достойно жить», Песков отметил, что она рассчитывается на основе множества параметров, однако в Кремле определить эту сумму не могут.

«Это вопрос скорее для правительства», — уточнил он.

Кроме того, во время общения с Песковым журналисты отметили, что по определению Всемирного банка российский средний класс определяется домохозяйством, чей уровень потребления в полтора раза превышает уровень национальный шкалы бедности.

«Нужно разобраться. Мы обязательно это проверим. Я сейчас не могу с ходу ответить, но это интересное замечание, мы обязательно это проверим», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Путин в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» отметил, что неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни на Западе. По его словам, более 70% граждан России относятся к среднему классу, а Всемирный банк относит к среднему классу лиц, доходы которых в полтора раза выше минимального размера оплаты труда.

Источник: Россия Сегодня