В Кремле прокомментировали украшение Москвы за 1,5 миллиарда рублей

В Кремле считают, что расходы на предновогоднее украшение Москвы в 1,5 миллиарда рублей соответствуют доходам столицы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 27 декабря.
Источник: Лента.Ру
В Кремле считают, что расходы на предновогоднее украшение Москвы в 1,5 миллиарда рублей соответствуют доходам столицы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 27 декабря.
Источник: Лента.Ру
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