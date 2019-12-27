В Кремле прокомментировали украшение Москвы за 1,5 миллиарда рублей

В Кремле считают, что расходы на предновогоднее украшение Москвы в 1,5 миллиарда рублей соответствуют доходам столицы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Его цитирует ТАСС в пятницу, 27 декабря.

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В Кремле прокомментировали украшение Москвы за 1,5 миллиарда рублей В Кремле считают, что расходы на предновогоднее украшение Москвы в 1,5 миллиарда рублей соответствуют доходам столицы, заявил пресс-секретарь президента России …



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