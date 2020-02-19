В Кремле рассказали об анализе Россией решения Гаагского суда по ЮКОСу

13:39

Россия анализирует решение Апелляционного суда Гааги в пользу экс-акционеров ЮКОСа с точки зрения защиты и оспаривания, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, как президент воспринял это решение.

«Пока что мы, наши соответствующие ведомства, прежде всего Минюст, изучают обстоятельства этого дела, изучают тактику защиты, тактику оспаривания этого решения, поэтому пока стадия анализа», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что Россия в течение трёх месяцев подаст жалобу на соответствующее решение.

18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда, который, в свою очередь, отменил постановление взыскать с России $50 млрд по делу ЮКОСа.

Позднее в Минюсте России, комментируя решение суда Гааги, заявили, что Россия продолжит отстаивать свои интересы.

Российские юристы напомнили, что требовавшие компенсаций по делу ЮКОСа лица и прежде побеждали на этапах исков и арбитражных разбирательств, однако позднее эти решения отменялись государственным судом.

Подробнее — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня