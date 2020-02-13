В Кремле рассказали о последствиях русофобской политики на Украине

13 февраля 2020     8
В Кремле рассказали о последствиях русофобской политики на Украине

12:55

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что русофобия на Украине в течение последних нескольких лет была возведена в ранг внутренней государственной политики.

РИА Новости

Его попросили прокомментировать исследование «Левада-центра» и украинских социологов, согласно которому отношение россиян к Украине и украинцев к России ухудшилось.

Песков отметил, что не знает, насколько это исследование достоверно, и поэтому воздержится от комментариев. Также представитель Кремля заявил, что инструментарий социсследований может не всегда давать достоверную картину.

«Русофобия возведена, по крайней мере была возведена на протяжении последних нескольких лет, буквально в ранг внутренней государственной политики на Украине», — заявил он.

По его словам, это не могло не дать свои печальные результаты в плане провоцирования негативных настроений по отношению к России. 

«И мы, конечно, понимаем, что, даже при изменении основ этой русофобской политики, потребуется продолжительное время, чтобы сбалансировать ту самую атмосферу, которая должна быть неотъемлемой частью российско-украинских отношений, собственно, родственных», — заявил он.

Песков констатировал, что пик русофобской политики на Украине приходился на время президентства Петра Порошенко.

Ранее в МИД Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России.

Источник: Россия Сегодня

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