В Кремле уточнят вопрос приглашения Зеленского в Москву на 75-летие Победы

29 января 2020     18
В Кремле уточнят вопрос приглашения Зеленского в Москву на 75-летие Победы

В Кремле уточнят вопрос приглашения президента Украины Владимира Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс» в среду, 29 января.

«Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить на этот вопрос», — сказал он журналистам.

Этот вопрос был задан Пескову в свете недавних высказываний Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны. Представитель президента России подчеркнул, что подобные заявления украинского лидера «кроме сожаления и непонимания, ничего не вызывают». При этом, по его словам, «все остальное подлежит уточнению».

27 января Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с гитлеровской Германией виноват Советский Союз. Он добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Речь Зеленского резко раскритиковали российские политики. Так, сенатор Алексей Пушков обвинил главу государства в пересечении всех мыслимых и немыслимых границ подлости. Депутат Наталья Поклонская напомнила украинскому лидеру о деде-фронтовике, перед которым ему должно быть стыдно. Ее коллега Руслан Бальбек заявил, что президент плюнул в лицо оставшимся ветеранам.

Источник: Лента.Ру

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