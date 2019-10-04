В «Крыльях Советов» отреагировали на новость об интересе МЮ к Соболеву

4 октября 2019     13
В «Крыльях Советов» отреагировали на новость об интересе МЮ к Соболеву

21:40

Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию, согласно которой нападающим команды Александром Соболевым интересуется английский «Манчестер Юнайтед».

© Анар Мовсумов РИА Новости

«Реален ли интерес «Манчестер Юнайтед» к Соболеву? Парень растёт, прогрессирует, он полностью сосредоточен на футболе, так что в жизни всё возможно», — приводит слова Шашкова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Соболев сыграл 11 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил восемь мячей, а также отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что МЮ интересуется футболистом «Крыльев Советов» Соболевым.

Источник: Россия Сегодня

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