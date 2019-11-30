В Крыму анонсировали возобновление процесса по скифскому золоту

30 ноября 2019     36
В Крыму анонсировали возобновление процесса по скифскому золоту

09:37

Суд в Амстердаме в начале 2020 года возобновит процесс по вопросу скифского золота из крымских музеев. Об этом сообщил зампред Совета министров — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

РИА Новости

«Одно заседание должно быть в декабре и следующие — в начале следующего года… Сложный судебный процесс, имеющий большие политические нюансы», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в Крыму рассчитывают на то, что «цивилизованный подход всё-таки возобладает».

Мурадов отметил, что согласно заключённым между музеями Крыма и Амстердама контрактам, артефакты должны быть возвращены туда, где они были найдены. Он добавил, что все артефакты были найдены в Крыму.

В сентябре музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

‘ + ‘ ‘ + ‘

‘ ); (function(E,n,G,A,g,Y,a){E[‘EngageyaObject’]=g;E[g]=E[g]||function(){ (E[g].q=E[g].q||[]).push(arguments)},E[g].l=1*new Date();Y=n.createElement(G), a=n.getElementsByTagName(G)[0];Y.async=1;Y.src=A;a.parentNode.insertBefore(Y,a)})(window,document,’script’,’//widget.engageya.com/engageya_loader.js’,’__engWidget’); __engWidget(‘createWidget’,{wwei:’ENGAGEYA_WIDGET_96960′,pubid:170734,webid:140312,wid:96960}); __engWidget(‘createWidget’,{wwei:’ENGAGEYA_WIDGET_117865′,pubid:170734,webid:140312,wid:117865}); } else { // $(‘#widget-body’).append(”) // awaitYaads(function () { // (yaads = window.yaads || []).push({ // id: “294594-1”, // render: “#id-294594-1″ // }); // }); $(‘#widget-body’).append(”); window.relapTasks = window.relapTasks || []; window.relapTasks.push(function(api) {api.addWidgets();}); } }); }); Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Действия правительства Севастополя против уличной торговли иногда смахивает на открытое похищение имущества граждан
Действия правительства Севастополя против уличной торговли иногда смахивает на открытое похищение имущества граждан

Наконец депутаты озаботились торговле в неустановленных местах. Даже созвали совещание по этому поводу, на котором, с подобающем мероприятию, серьезными лицами, …


Часть домов Андреевки и Штормового останется без света
Часть домов Андреевки и Штормового останется без света

В субботу, 30 ноября, из-за плановых технических работ десятки домов в Андреевке и Штормовом останутся без света. Об этом сообщает …


В выходные в Севастополе пройдут турниры-фестивали «Спорт против наркотиков»
В выходные в Севастополе пройдут турниры-фестивали «Спорт против наркотиков»

На ежегодные соревнования по акробатическому рок-н-роллу и эстетической гимнастике 30 ноября и 1 декабря приедут дети со всей республики. «Это …


Появилось видео победы Александра Емельяненко нокаутом над Кокляевым
Появилось видео победы Александра Емельяненко нокаутом над Кокляевым

Появилось видео победы российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Ролик доступен на сайте «РЕН ТВ». …


Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter по всему миру
Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter по всему миру

Пользователи Twitter сообщили о перебоях в работе соцсети. Уведомления о неполадках поступали, в том числе, из России. Данные об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты