В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ

12:14

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Крыму.

РИА Новости

В отношении задержанного уроженца Еревана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Мужчина выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам управления ФСБ по Крыму. Он предлагал жителю Томска за вознаграждение в размере $60 тыс. устроить его в Следственный комитет региона.

Подозреваемого задержали с поличным при передаче первой части денег в размере $20 тыс.

Ранее ФСБ в Подмосковье пресекла работу лаборатории по производству поддельных документов.

Источник: Россия Сегодня