В Крыму отреагировали на внесение экипажа уцелевшего А321 в базу «Миротворца»

15 августа 2019     11
В Крыму отреагировали на внесение экипажа уцелевшего А321 в базу «Миротворца»

Внести в базу украинского сайта «Миротворец» экипаж самолета А321, который совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский, могли только люди, напрочь лишенные разума. Об этом заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, передает РИА Новости.

«Когда Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум. Здесь мы можем говорить, что часть украинского истеблишмента, видимо, напрочь лишена разума», — сказал политик.

По его словам, во всем мире аварийные ситуации с самолетами рассматриваются с точки зрения спасения людей, независимо от того, в каких отношениях находятся государства. «К сожалению, на Украине видят в этом случае только самолет, который летел в Крым, а на все остальное, в том числе на людей, им плевать», — сказал Иоффе.

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14:48 — Сегодня

Ранее 15 августа в разделе «Чистилище» сайта «Миротворец» появились личные данные семерых членов экипажа A321. Украинская сторона обвинила россиян в «неоднократном сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым».

Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Это произошло спустя 15 секунд после взлета. По предварительной информации, причиной остановки двигателей стало столкновение со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате произошедшего к медикам обратились 55 человек, 17 из них — дети.

Скандал вокруг «Миротворца» развернулся после того, как основатели сайта начали размещать личные данные журналистов, артистов, политиков и других личностей, посещавших Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничавших с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ресурс не получил официального статуса, но внесенным в эту базу данных лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

Источник: Лента.Ру

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Внести в базу украинского сайта «Миротворец» экипаж самолета А321, который совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский, могли только люди, …



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