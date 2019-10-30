В Крыму рассказали о планах выращивать оливу в теплицах

18:16

В Крыму рассказали о планах заложить в 2020 году первую в России оливковую рощу в теплице.

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Учёные Крымского федерального университета провели опыты по выращиванию субтропических культур на Южном берегу Крыма, впервые опробовав там интенсивный метод закладки оливковой рощи. Это позволило получить урожай в два раза быстрее.

«Интенсивная посадка — это новшество, потому что остальные оливки, которые произрастают в Крыму, закладывались классическим методом. Когда деревья сажают далеко друг от друга, корневая система чувствует себя вольготно, и развитие дерева идет в корни, поэтому плоды появляются через 12— 15 лет. Если посадить дерево в менее комфортные условия и не давать развиваться его корневой системе, ему придется быстрее плодоносить», — пояснил РИА Новости Крым проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев.

Практически вся территория Южного берега Крыма занята под рекреацию, и выделить площади под засадку невозможно. На остальной части полуострова и в других регионах Черноморского побережья России земли имеются, однако там необходимо оградить деревья от морозов теплицами. В селе Маленькое Симферопольского района планируется построить теплицу площадью в гектар.

По оценке руководства вуза, комплекс будет возведён к осени 2020 года, после чего начнётся закладка оливковой рощи. Уже сейчас для этих целей Никитский ботанический сад начал сертифицировать свои сорта оливы.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что аграриям Крыма выделили более 1,5 млрд рублей субсидий с начала года.

Источник: Россия Сегодня