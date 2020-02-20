В Кургане из-за обрушения стены жилого дома эвакуировали 19 человек

20:46

В МЧС по Курганской области рассказали о частичном обрушении кирпичной кладки обрушении в одном из домов Кургана.

© Максим Богодвид РИА Новости

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, спасатели эвакуировали 19 человек, в том числе троих детей.

«На момент поступления информации людей разместили в местной библиотеке. В квартире, где обрушилась кладка, никто не проживал. Погибших и пострадавших нет», — отметили в пресс-службе МЧС по региону.

К месту ЧП были вызваны сотрудники административно-технической инспекции (АТИ), которые обследовали здание на пригодность дальнейшего проживания.

«Сейчас на месте работают специалисты АТИ, которые составляют акт обследования. Он будет передан в управление капитального строительства города Кургана, специалисты которого разработают проектно-сметную документацию на проведение восстановительных работ», — уточнили в в пресс-службе администрации Кургана.

Ранее kp.ru сообщала о проверке по факту обрушения стены жилого дома в городе Узловая Тульской области.

Источник: Россия Сегодня