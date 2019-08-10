В Курганской области возбудили дело после ДТП с рейсовым автобусом

12:59

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту аварии с участием рейсового автобуса в Куртамышском районе Курганской области, в результате которой, по последним данным, пострадали 16 человек.

© ГУ МЧС России по Курганской области

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, дело возбуждено по ст. 264 УК России о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Региональная прокуратура организовала проверку перевозчика на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и обязательств перед пассажирами.

В ведомстве отметили, что здоровью двух пассажиров был причинён тяжкий ущерб.

По информации Интерфакс, у автобуса отказало рулевое управление, в результате чего водитель допустил съезд в кювет.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что автобус перевозил группу туристов из Курганской области на озеро Узково.

Источник: Россия Сегодня