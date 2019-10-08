В Латвии анонсировали визит Зеленского

7 октября 2019     17
В Латвии анонсировали визит Зеленского

23:34

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Латвию с официальным визитом на следующей неделе, сообщил глава латышского МИД Эдгар Ринкевич по итогам встречи с украинским коллегой Вадимом Пристайко в Киеве.

РИА Новости

«Мы очень ждём визита президента Зеленского на следующей неделе. Я считаю, что это будет хорошая возможность для двух новых президентов обсудить немало вопросов», — цитирует Ринкевича украинское издание «Европейская правда».

По его словам, Латвия заинтересована в развитии торговых отношений с Украиной и планирует в октябре принять участие в инвестиционном форуме в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Эстонию в октябре.

Источник: Россия Сегодня

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