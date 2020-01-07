В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег «крепостным и холопам»

7 января 2020     13
В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег «крепостным и холопам»

Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин прокомментировал акцию, в рамках которой депутат на Красной площади в Москве раздавал деньги и чебуреки «детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам». Об этом во вторник, 7 января, сообщает ТАСС.

По словам Дюпина, ряд СМИ вырвал из контекста и исказил эпизод общения Жириновского с посетителями новогодней ярмарки и преподнес событие как «якобы вызвавшее возмущение у граждан». Он добавил, что депутат не первый раз посещает места массовых гуляний в столице, «неизменно вызывая радостные эмоции граждан, которые торопились сделать с ним селфи, пожать руку, поздравить с праздниками».

Представитель лидера ЛДПР также отметил, что некоторые просили Жириновского помочь материально, в чем он «никогда не отказывал». «Никаких обиженных или оскорбленных этим людей не было», — сказал Дюпин, добавив, что многие благодарили политика.

Жириновский раздавал деньги на Красной площади 5 января, прогуливаясь на новогодней ярмарке возле ГУМа. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры. Происходящее транслировалось в Instagram-аккаунте депутата.

В комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики заявили, что обсудят поведение лидера ЛДПР после новогодних праздников. Как рассказал глава комиссии Отари Аршба, депутаты могут указать коллеге на недопустимость его слов или поступков, предложить извиниться, а также проинформировать СМИ о факте депутатского нарушения.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольские моржи стали участниками Рождественского заплыва в Евпатории
Севастопольские моржи стали участниками Рождественского заплыва в Евпатории

Температура воды в 8 градусов и воздуха +2 градуса этих людей не пугает. 172 любителя зимнего плавания совершили в Евпатории …


Путин встретился с Асадом в Дамаске
Путин встретился с Асадом в Дамаске

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Сирийской Арабской Республики (САР) Дамаск. Он встретился с сирийским лидером Башаром …


Число погибших при пожаре под Нижним Новгородом достигло четырёх
Число погибших при пожаре под Нижним Новгородом достигло четырёх

16:33 Число погибших на месте пожара в жилом доме в Нижегородской области возросло до четырёх. Об этом сообщили в региональном …


В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег «крепостным и холопам»
В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег «крепостным и холопам»

Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин прокомментировал акцию, в рамках которой депутат на Красной площади в Москве раздавал деньги …


В четырёх регионах России отметят 2500-летие Боспорского царства
В четырёх регионах России отметят 2500-летие Боспорского царства

В этом году в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и Москве состоится празднование 2500-летия Боспорского царства. В честь юбилея в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты