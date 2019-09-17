В Ленобласти нашли 88-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу

В Ленинградской области нашли 88-летнюю жительницу Кингисеппского района, заблудившуюся в лесу. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на спасателей поискового отряда «Лиза Алёрт».

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В Ленобласти нашли 88-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу 01:31 В Ленинградской области нашли 88-летнюю жительницу Кингисеппского района, заблудившуюся в лесу. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на спасателей …



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