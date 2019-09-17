В Ленобласти нашли 88-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу

01:31
В Ленинградской области нашли 88-летнюю жительницу Кингисеппского района, заблудившуюся в лесу. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на спасателей поискового отряда «Лиза Алёрт».
© Поисковый отряд «Лиза Алерт» Питер
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Источник: Россия Сегодня
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