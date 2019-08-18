В ЛНР заявили об обстреле ВСУ территории республики

Украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики «активизировали хаотичное минирование территорий» у линии соприкосновения в Донбассе .

«Вооружённые формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников республики… боевики 30 отдельной механизированной бригады ВФУ (вооружённых формирований Украины)… подвергли обстрелу из вооружения БМП район населённого пункта Нижнее Лозовое», — цитирует Луганский информационный центр Осадчего.

В ЛНР заявили об обстреле ВСУ территории республики 03:13 Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики обстреляли район села Нижнее Лозовое. …



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