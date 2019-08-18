В ЛНР заявили об обстреле ВСУ территории республики

18 августа 2019     13
В ЛНР заявили об обстреле ВСУ территории республики

03:13

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики обстреляли район села Нижнее Лозовое.

РИА Новости

«Вооружённые формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников республики… боевики 30 отдельной механизированной бригады ВФУ (вооружённых формирований Украины)… подвергли обстрелу из вооружения БМП район населённого пункта Нижнее Лозовое», — цитирует Луганский информационный центр Осадчего.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики «активизировали хаотичное минирование территорий» у линии соприкосновения в Донбассе.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

Украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

Источник: Россия Сегодня

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