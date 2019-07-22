В ЛНР сообщили о размещении ВСУ миномётов близ Станицы Луганской

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что Вооружённые силы Украины разместили три миномётных расчёта вблизи Станицы Луганской.
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«В районе населённого пункта Станица Луганская выявлены огневые позиции трех миномётных расчетов 2Б9 «Василёк» калибра 82 мм, размещённые на территории жилого домовладения», — цитирует Интерфакс Осадчего.
Он отметил, что с целью сокрытия данных вооружений, украинские военные использовали средства радиоэлектронной борьбы, подавляющие каналы беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
«Факты глушения БПЛА ОБСЕ подробно отражены в отчёте Специальной мониторинговой миссии», — сказал Осадчий.
Он также добавил, что подразделения ПВО Народной милиции ЛНР сбили беспилотник ВСУ в районе Первомайска.
Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима тишины с момента его вступления в силу на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
Источник: Россия Сегодня