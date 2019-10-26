В матче молодёжных команд «Ахмата» и «Арсенала» произошла массовая потасовка

26 октября 2019     11
В матче молодёжных команд «Ахмата» и «Арсенала» произошла массовая потасовка

12:14

В поединке 14-го тура молодёжного первенства между «Ахматом» и «Арсеналом», который проходил в Грозном, произошла массовая потасовка.

РИА Новости

Потасовка началась в конце первого тайма. Причиной стал жёсткий фол со стороны игрока гостей на футболисте хозяев. Произошла потасовка, в ходе которой на поле выбежали запасные и представители команд.

Арбитр встречи удалил трёх игроков: у «Ахмата» — Таймаза Хизриева и Мурсалина Денилханова, а у «Арсенала» — Никиту Мельникова.

Ранее сообщалось, что в конце матча «Оренбург» — «Крылья Советов» произошла потасовка.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Большие перестановки в правительстве Ялты
Большие перестановки в правительстве Ялты

25 октября  в ходе оперативно-хозяйственного совещания в местной администрации исполняющий обязанности главы Ялта Иван Имгрунт представил новых сотрудников. «Представляю руководителя аппарата администрации …


Журналист Дмитрий Киселёв стал главным виноделом в России
Журналист Дмитрий Киселёв стал главным виноделом в России

Журналист, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации «Союз виноградарей и виноделов России». На данном посту он сменил бизнес-омбудсмена Бориса …


Вводится новый утренний рейс из Голландии
Вводится новый утренний рейс из Голландии

С понедельника, 28 октября в тестовом режиме по будням вводится дополнительный рейс катера. Он будет отправляться из Голландии в 06:40 …


На ж/д станции Багерово в Крыму обнаружены три авиабомбы
На ж/д станции Багерово в Крыму обнаружены три авиабомбы

В районе железнодорожной станции Багерово в Ленинском районе Крыма местные жители обнаружили металлические предметы, внешний вид которых напоминал боеприпасы. Они …


В матче молодёжных команд «Ахмата» и «Арсенала» произошла массовая потасовка
В матче молодёжных команд «Ахмата» и «Арсенала» произошла массовая потасовка

12:14 В поединке 14-го тура молодёжного первенства между «Ахматом» и «Арсеналом», который проходил в Грозном, произошла массовая потасовка. РИА Новости …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты