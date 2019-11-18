В МВД Грузии заявили о противозаконном характере митинга в Тбилиси

18 ноября 2019     9
В МВД Грузии заявили о противозаконном характере митинга в Тбилиси

12:56

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что мирный митинг в Тбилиси принял противозаконный характер.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«17 ноября полиция во время акции протеста и в течение всей ночи предоставляла гражданам необходимые условия для проведения митингов и демонстраций. Однако мирный митинг на проспекте Руставели перед зданием парламента впоследствии принял противозаконный характер», — указывается в сообщении.

Отмечается, что демонстранты блокировали здание парламента, а лидеры оппозиции и ряда организаций призывали своих сторонников препятствовать работе парламентариев.

«Несмотря на ряд призывов и предупреждений со стороны МВД, свобода собраний и выражений вышла за рамки закона», — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что закон Грузии, касающийся манифестаций, запрещает блокировать входы в законодательный орган и препятствовать его деятельности во время демонстраций.

14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

17 ноября участники акции протеста в столице Грузии повесили цепи и замок на здание парламента, объявив о намерении парализовать его работу.

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Источник: Россия Сегодня

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