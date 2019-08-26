В МВД назвали причину ДТП с 28 пострадавшими в Ижевске

26 августа 2019     10
В МВД назвали причину ДТП с 28 пострадавшими в Ижевске

13:59

Столкновение пассажирского автобуса с трубопроводом в Ижевске 23 августа произошло по причине невнимательности водителя. Об этом информирует пресс-служба управления МВД по региону.

© ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

«По уточнённым данным, водитель автобуса отвлёкся от управления транспортным средством, в связи с чем совершил наезд на опору теплотрассы», — говорится в сообщении.

По данным МВД, после ДТП за медицинской помощью обратились 28 человек. 

Вечером 23 августа в Ижевске произошло столкновение автобуса с трубопроводом с горячей водой.

После ДТП сообщалось о 25 пострадавших, в том числе шести госпитализированных. Водитель в момент аварии был трезв. Возбуждено уголовное дело.

В конце июля «Реальное время» передавало, что в Казани отметили снижение числа аварий по вине водителей автобусов.

Источник: Россия Сегодня

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