В МВД назвали причину ДТП с 28 пострадавшими в Ижевске

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Столкновение пассажирского автобуса с трубопроводом в Ижевске 23 августа произошло по причине невнимательности водителя. Об этом информирует пресс-служба управления МВД по региону.© ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
«По уточнённым данным, водитель автобуса отвлёкся от управления транспортным средством, в связи с чем совершил наезд на опору теплотрассы», — говорится в сообщении.
По данным МВД, после ДТП за медицинской помощью обратились 28 человек.
Вечером 23 августа в Ижевске произошло столкновение автобуса с трубопроводом с горячей водой.
После ДТП сообщалось о 25 пострадавших, в том числе шести госпитализированных. Водитель в момент аварии был трезв. Возбуждено уголовное дело.
В конце июля «Реальное время» передавало, что в Казани отметили снижение числа аварий по вине водителей автобусов.
Источник: Россия Сегодня