В МВД рассказали о новом способе хищения денег в интернете

6 марта 2020     6
В МВД рассказали о новом способе хищения денег в интернете

12:50

В пресс-центре МВД заявили о новом способе хищения денег с применением зеркальных сайтов банков.

«Новым способом хищения денежных средств с банковского счёта является создание и использование зеркального сайта банка. Данный способ возможен, когда потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка», — рассказал собеседник ТАСС.

В МВД пояснили, что мошенническая схема работает следующим образом — злоумышленниками создаётся сайт, чей адрес и дизайн совпадает с оригинальным интернет-ресурсом банка. Если человек в поисковой системе набирает название банка, то ему предлагается зайти на зеркальный сайт и в итоге вводимыми данными для входа в личный кабинет могут воспользоваться злоумышленники.

«Далее возможен перевод денег со счёта потерпевшего из личного кабинета или подключение к его счету услуги «Мобильный банк» на любом абонентском номере. Основным признаком того, что клиент зашёл на поддельный сайт банка является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта», — предупредили в МВД.

Ранее президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович в беседе с Nation News рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было
Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было

12:44 Поправок к Конституции, которые бы запрещали чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, нет и не было. Об этом, как передаёт …


В МВД рассказали о новом способе хищения денег в интернете
В МВД рассказали о новом способе хищения денег в интернете

12:50 В пресс-центре МВД заявили о новом способе хищения денег с применением зеркальных сайтов банков. «Новым способом хищения денежных средств …


Россиянин вызвал скорую ребенку с пневмонией и избил врачей за спецкостюмы
Россиянин вызвал скорую ребенку с пневмонией и избил врачей за спецкостюмы

Житель Москвы вызвал скорую своему сыну с признаками пневмонии и избил приехавших на вызов медиков в специальных защитных костюмах, сообщает …


«Десятилетним ребенком» за рулем спорткара оказался 18-летний водитель
«Десятилетним ребенком» за рулем спорткара оказался 18-летний водитель

«Десятилетним ребенком» за рулем безномерного спортивного седана Subaru WRX S4, который помахал преследователю рукой и поехал дальше, оказался 18-летний водитель. …


Российский игрок НХЛ уложил на лед канадского соперника
Российский игрок НХЛ уложил на лед канадского соперника

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев уложил на лед канадского капитана «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбера. Видео …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты