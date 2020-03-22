В МВД уточнили данные о ДТП в Тамбовской области

09:20
В МВД уточнили данные об аварии, которая произошла в Тамбовской области.РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Два автобуса в плохих погодных условиях съехали в кювет и опрокинулись. Три человека погибли, 15 обратились за медицинской помощью», — сказал представитель ведомства.
Уточняется, что один из автобусов следовал по маршруту Москва — Волгоград, второй по маршруту Москва — Саратов.
«Пока основная версия причин произошедшего — плохие погодные условия», — добавил собеседник.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Тамбовской области два человека погибли и ещё один пострадал.
Источник: Россия Сегодня