В МВД уточнили данные о ДТП в Тамбовской области

22 марта 2020     11
В МВД уточнили данные о ДТП в Тамбовской области

09:20

В МВД уточнили данные об аварии, которая произошла в Тамбовской области.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Два автобуса в плохих погодных условиях съехали в кювет и опрокинулись. Три человека погибли, 15 обратились за медицинской помощью», — сказал представитель ведомства.

Уточняется, что один из автобусов следовал по маршруту Москва — Волгоград, второй по маршруту Москва — Саратов.

«Пока основная версия причин произошедшего — плохие погодные условия», — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Тамбовской области два человека погибли и ещё один пострадал. 

Источник: Россия Сегодня

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